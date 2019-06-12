Кувичка: сезон только начался, но болевые точки уже чётко определены

Главный тренер «Зенита» (Санкт-Петербург) по пляжному волейболу Дмитрий Кувичка оценил выступление подопечных на первом этапе чемпионата России в Липецке. Андрей Болгов и Владислав Ермилов заняли четвёртое место. Даниил Кувичка и Антон Кислицын стали девятыми, а пара Егор Лысак/Егор Кириллов не прошла квалификацию.



«Несмотря на вроде бы неплохой результат — имею в виду выход в полуфинал Болгова и Ермилова — итоговым расположением зенитовских команд я лично не совсем доволен. Демонстрируя эпизодами отличную, современную игру, ребята не доводили до логического завершения своё преимущества. Возможно, сказался перерыв в полтора месяца без соревнований, без игровой практики. А может, вдруг поставили себе излишне высокую планку личных требований, тратя и силы, и внимание на ошибки, без которых не бывает игры.

Мы сейчас совместно бьёмся над одним элементом, который к технико-тактическим действиям не имеет никакого отношения. Это — правильное построение мыслей игроков в течение одной партии, одного матча и одного турнира. И это реально сложная задача. Если прошлый год мы потратили на шлифовку техники, то в этом году должны научиться максимально быстро входить в оптимальное игровое состояние, оставаться в нём и не терять его. Сезон только начался, но болевые точки уже чётко определены. Мы их понимаем и знаем, как убрать из нашей игры всё лишнее. Нужны матчи, нужны турниры и, конечно, везение. В спорте без него сложно.

12 июня две лучшие зенитовские пары Кувичка/Кислицын и Болгов/Ермилов вылетят в Грецию, где сыграют в турнире FIVB", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Первый этап чемпионата России выиграли Илья Лешуков и Константин Семёнов.

