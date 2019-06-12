Богдан и Кимеров вызваны в сборную России для подготовки к Универсиаде

Волейболисты новоуренгойского «Факела» — доигровщик Денис Богдан и диагональный Александр Кимеров — получили вызов в сборную России, которая примет участие в летней Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает официальный сайт клуба. Команда ведёт подготовку к турниру под руководством Алексея Вербова на базе московского ЦСКА.

Сбор завершится 30 июня. Универсиада пройдёт с 3 по 14 июля.

Россияне четыре раза завоевывали золотые медали соревнований (2009, 2011, 2013, 2015), а в 2017 году на Универсиаде в Тайбэе сборная России стала второй.

Ассистентом Вербова является главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко. В тренерский штаб студенческой сборной также вошёл тренер «Факела» по ОФП Алексей Константинов.