Богдан и Кимеров вызваны в сборную России для подготовки к Универсиаде
Волейболисты новоуренгойского «Факела» — доигровщик Денис Богдан и диагональный Александр Кимеров — получили вызов в сборную России, которая примет участие в летней Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает официальный сайт клуба. Команда ведёт подготовку к турниру под руководством Алексея Вербова на базе московского ЦСКА.
Сбор завершится 30 июня. Универсиада пройдёт с 3 по 14 июля.
Россияне четыре раза завоевывали золотые медали соревнований (2009, 2011, 2013, 2015), а в 2017 году на Универсиаде в Тайбэе сборная России стала второй.
Ассистентом Вербова является главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко. В тренерский штаб студенческой сборной также вошёл тренер «Факела» по ОФП Алексей Константинов.
Вербов будет готовить вторую сборную России к Универсиаде
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