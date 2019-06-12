Российские «пляжницы» проиграли финал квалификации этапа Мирового тура в Польше

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых не сумели преодолеть квалификационный раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве (Польша). В решающем поединке за выход в основную сетку турнира категории «4 звезды» представительницы России уступили американкам Эмили Стокман и Келли Ларсен со счётом 2:0 (21:17, 21:7).



Напомним, ранее на этапе Мирового тура в Наньтуне (Китай) российские «пляжницы» заняли первое место в группе Е и в итоге смогли дойти до полуфинала. На этой стадии они проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21.



В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16 и завоевали бронзовые медали.