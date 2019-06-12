Российские «пляжницы» проиграли финал квалификации этапа Мирового тура в Польше

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых не сумели преодолеть квалификационный раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве (Польша). В решающем поединке за выход в основную сетку турнира категории «4 звезды» представительницы России уступили американкам Эмили Стокман и Келли Ларсен со счётом 2:0 (21:17, 21:7).
Напомним, ранее на этапе Мирового тура в Наньтуне (Китай) российские «пляжницы» заняли первое место в группе Е и в итоге смогли дойти до полуфинала. На этой стадии они проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21.
В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16 и завоевали бронзовые медали.
- 12 июня 2019
-
18:14
-
16:00
-
15:18
-
14:27
-
13:02
-
12:00
-
11:14
-
10:04
-
09:04
-
01:08
- 11 июня 2019
-
20:18
-
17:14
-
16:57
-
16:02
-
15:12
-
15:03
-
14:33
-
13:10
-
12:13
-
11:13
-
10:06
-
09:05
- 10 июня 2019
-
19:24
-
17:55
-
16:01
-
15:19
-
14:37
-
13:55
-
12:13
-
11:02
-
10:02
-
09:14
-
09:14
-
00:29
- 9 июня 2019
-
23:15