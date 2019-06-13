Юринская: матч с Болгарией стал подготовкой к игре с Италией
Волейболистка сборной России Татьяна Юринская прокомментировала победу в матче с командой Болгарии на четвёртом этапе Лиги наций со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).
«Это была хорошая игра, мы действовали отлично и здорово справились в сложных моментах. Я довольна своей игрой и тем, как команда провела матч. Мы сыграли очень хорошо, но впереди игра с Италией. Это очень сильная сборная. Игру с Болгарией мы использовали как подготовку к следующей встрече», — приводит слова Юринской официальный сайт Международной федерации волейбола.
В турнирной таблице сборная России занимает 14-е место.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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