Петков: у нас были шансы выиграть первые два сета в матче с Россией
Главный тренер женской сборной Болгарии Иван Петков прокомментировал поражение в матче с командой России на групповом этапе Лиги наций со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 16:25).
«У нас были шансы выиграть первые два сета. Уже в 11-м матче подряд мы теряем контроль, набрав 20-е очко. Я объясняю это молодостью команды, но тем не менее очень расстроен. Всё хорошее, что мы делали в прошлом году, пропало. Теперь у нас будет месяц, чтобы потренировать блок и организацию игры в нападении. Также нам нужно научиться противостоять давлению в концовках сетов», — приводит слова Петкова официальный сайт Международной федерации волейбола.
В турнирной таблице сборная России занимает 14-е место, команда Болгарии — 16-е.
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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