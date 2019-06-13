Удрис будет выступать в чемпионате Польши

Белорусский диагональный Артур Удрис пополнил состав польского «Онико», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне он защищал цвета новоуренгойского «Факела» и был основным игроком команды.

Артур перешёл в новоуренгойский клуб перед началом минувшего сезона. Ранее белорусский волейболист защищал цвета «Шэньчжэнь Глориос» (Китай), польского клуба «Ченстохова», «Строителя» (Беларусь) и «Шахтёра» (Беларусь). В нынешнем сезоне подопечные Камилло Плачи завоевали бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.

«Интерес к Артуру проявляли многие клубы, и в этом нет ничего странного. В прошлом сезоне он идеально показал себя в российской Суперлиге. Я рад, что мы смогли заполучить его. Это волейболист с невероятными физическими данными, который знаком с чемпионатом Польши. Я уверен, что он эффективно заменит Бартоша Курека», — сказал президент клуба Пётр Гачек.

Варшавский «Онико» дошёл до финала плей-офф чемпионата Польши, где проиграл «Заксе» — 1-2.