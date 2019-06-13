Крсманович перешёл из «Газпрома-Югра» в «Пьяченцу»

Сербский блокирующий Петар Крсманович, на протяжении трёх сезонов выступавший за сургутский «Газпром-Югра», подписал контракт с итальянской «Пьяченцей», сообщает Piacenza Sera. Ранее он играл за сербский клуб «Кладово», черногорскую «Будву» и аргентинский «Сан-Хуан».

29-летний волейболист выступает за сборную Сербии с 2015 года. Он принял участие в матче с командой России на стартовом этапе Лиги наций. Сборная Сербии потерпела поражение со счётом 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 10:15).

Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.

«Пьяченца» в следующем сезоне выступит в Серии А1.