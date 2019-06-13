Московское «Динамо» подписало контракт с блокирующим Белогорцевым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с 23-летним центральным блокирующим Максимом Белогорцевым. Он является воспитанником новосибирского волейбола.

В 2013 году Максим в составе сборной России выиграл юношеские чемпионаты Европы и мира, европейский юношеский Олимпийский фестиваль. В 2014 году он стал победителем юношеского чемпионата Европы (U19) и был признан лучшим блокирующим турнира.

В 2015 году Белогорцев в составе молодежной сборной стал чемпионом мира (U21).

В минувшем сезоне Максим играл в ярославском «Ярославиче». В 32 матчах он набрал 227 очков (139 в атаке, 47 на блоке, 41 эйс).

«Желаем Максиму максимально быстро обрести взаимодействие с партнёрами по команде и показывать в «Динамо» свой лучший волейбол!» — говорится в сообщении.