Московское «Динамо» подписало контракт с блокирующим Белогорцевым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с 23-летним центральным блокирующим Максимом Белогорцевым. Он является воспитанником новосибирского волейбола.
В 2013 году Максим в составе сборной России выиграл юношеские чемпионаты Европы и мира, европейский юношеский Олимпийский фестиваль. В 2014 году он стал победителем юношеского чемпионата Европы (U19) и был признан лучшим блокирующим турнира.
В 2015 году Белогорцев в составе молодежной сборной стал чемпионом мира (U21).
В минувшем сезоне Максим играл в ярославском «Ярославиче». В 32 матчах он набрал 227 очков (139 в атаке, 47 на блоке, 41 эйс).
«Желаем Максиму максимально быстро обрести взаимодействие с партнёрами по команде и показывать в «Динамо» свой лучший волейбол!» — говорится в сообщении.
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