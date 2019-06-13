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Американские волейболистки обыграли Китай и вышли на 4-е место в Лиге наций

Американские волейболистки обыграли Китай и вышли на 4-е место в Лиге наций
Волейбол / Международный волейбол 0

Женская сборная США по волейболу в матче третьего тура четвёртого этапа Лиги наций в Перудже (Италия) обыграла соперниц из Китая со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:21). Благодаря этой победе американки обошли китаянок по количеству набранных очков. Обе команды выиграли по девять поединков. Американки набрали 27 очков, китаянки – 26.

Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. 3-й тур. Перуджа, Италия
США — Китай — 3:0 (25:17, 25:22, 25:21)

Следующим соперником команды США станет сборная России. Поединок состоится 18 июня. Если российская команда в сегодняшнем поединке с Италией не сумеет одержать победу, то потеряет шансы на выход в «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине. Туда пройдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Лига наций (ж)
13 июня 2019, четверг. 15:00 МСК
Китай
0 : 3
17:25, 22:25, 21:25
США
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