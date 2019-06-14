Директор «Югры-Самотлор»: провальный результат мог ударить по нам фатально

Директор нижневартовской «Югры-Самотлор» Алексей Березин оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Валерия Пясковского сохранили прописку в Суперлиге по итогам переходных матчей.
«Год назад мы и не думали о Суперлиге. Нам принципиально важно было избавиться от долгов перед командой, персоналом и кредиторами. «Самотлор» достойно провёл сезон и уверенно подтвердил прописку по спортивному принципу, одержав 11 побед в последних 15 матчах чемпионата.
Риск был колоссальный! Провальный результат мог ударить по нам фатально. Это был период эмоционально заряженной, максимально мотивированной, но всё-таки обречённой команды. Этой командой мы дома вырвали две суперважные победы над Уфой и Новой, но кризис был неизбежен...
Проигрывать большинство матчей в сезоне — тяжёлое испытание! Но понимание того, что команда честно и по максимуму выполняет свою работу, помогает пережить это. И терпим мы это испытание, чтобы сохранять надежду на «качественный шаг» при изменении финансовых и других условий. Каких условий? Повторяться не буду, они всем известны», — цитирует Березина официальный сайт клуба.
Березин также отметил выступление австралийского легионера Линкольна Уильямса.
«Уильямс — большой молодец! Это настоящий профессионал. Самое трудное было ему объяснить, зачем нужно играть переходные матчи с Оренбургом и что серия может продлиться до 25 мая. Его 20 мая ждала сборная Австралии и Лига наций, а он считал часы до встречи с семьёй», — сказал Березин.
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