Российские пары вышли в плей-офф чемпионата Европы U18 по пляжному волейболу

В Бадене (Австрия) стартовал чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории U18. Участие в соревнованиях принимают две российские пары — Анатолий Василенко/Иван Осипов и Мария Бочарова/Елизавета Губина. Оба дуэта досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия
Юноши. Группа B
Василенко/Осипов (Россия) – Йовович/Куянац (Хорватия) – 2:0 (21:11, 21:8).
Василенко/Осипов (Россия) – Кристенсен/Петерсен (Дания) – 2:0 (21:6, 21:11).
Девушки. Группа B
Бочарова/Губина (Россия) – Дуганджич/Матусина (Хорватия) – 2:0 (21:8, 21:11).
Бочарова/Губина (Россия) – Куйвонен/Ласс (Эстония) – 2:0 (21:15, 21:13).
Победители групп выходят в 1/8 финала. Пары, занявшие второе и третье места, сыграют в первом раунде плей-офф.
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