Воронкова: коплю на квартиру в Москве, но не могу угнаться за столичными ценами

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова рассказала о любви к автомобилям и о намерении купить квартиру в Москве.
«Я люблю машины. Первую купила, когда играла в «Заречье». Это был «Мерседес» 2003 года, заплатила небольшую сумму. Хороший аппарат, если бы ещё не был проблемным из-за своего возраста. Но всё равно эта машина была первой и нужной. Потом, когда вернулась в Казань, поменяла автомобиль – это был БМВ 525-й 2012 года. До сих пор на ней езжу, мне всё нравится. Если ещё говорить о задачах: коплю на квартиру в Москве, но никак не могу угнаться за столичными ценами.
Способна ли потратить приличную сумму на одежду? О, да! Одежда – моя слабость. Хочется же красиво одеваться, я же девушка. На мой рост найти одежду непросто. Но варианты нахожу. Много вещей покупаю за границей», — цитирует Воронкову «Советский спорт».
В составе калининградского «Локомотива» Ирина стала серебряным призёром минувшего розыгрыша Суперлиги.
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