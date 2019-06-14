Макрогузова и Холомина вышли в 1/4 финала турнира категории «4 звезды» в Варшаве

В Варшаве (Польша) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В мужских соревнованиях в плей-офф вышли три российские пары. Никита Лямин и Тарас Мыськив в группе A выиграли один матч из двух. Аналогичный результат в квартете C продемонстрировали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.



Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали две победы и напрямую вышли в 1/8 финала. Две другие российские пары сыграют в первом раунде плей-офф.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина заняли первое место в группе E, выиграв оба матча. В 1/8 финала они победили голландок Марлин Рэймонд-ван Йерсель и Джой Стуббе со счётом 2:0 (21:17, 21:14).

В четвертьфинале Макрогузова и Холомина сыграют с бразильянками Марией Антонелли и Кэрол.