Бразилия обыграла Китай и вплотную приблизилась к России в группе Лиги наций

Мужская сборная Бразилии во втором матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в португальском городе Гондомар взяла верх над командой Китая со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:22).



Благодаря этому успеху латиноамериканская команда поднялась на второе место в турнирной таблице с 19 набранными очками. Выше располагается только сборная России. Подопечные Туомаса Саммельвуо, одержавшие победу над командой Канады со счётом 3:1, которая стала для россиян седьмой в восьми матчах турнира, возглавляют группу, набрав 20 очков.



Лига наций. Мужчины. Третий этап. Второй тур.

Бразилия — Китай — 3:0 (25:15, 25:18, 25:22).



В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).

