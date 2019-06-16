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Волейболист Мусэрский должен восстановиться к отборочному турниру ОИ-2020

Волейболист Мусэрский должен восстановиться к отборочному турниру ОИ-2020
Волейбол / Сборная России 0

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко предположил, что россиянин Дмитрий Мусэрский успеет восстановиться к началу квалификации на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Мусэрский не принимает участия в групповом этапе Лиги наций из-за операции. Отборочный турнир ОИ-2020 у мужчин пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. В нём примут участие 24 сборные, распределенные по шести группам. Победитель каждой из них получит путёвку на Игры. Российской команде достались в соперники Иран, Куба и Мексика.

«У Мусэрского была плановая операция, он проходит восстановление, которое идёт по плану. Думаю, он должен быть готов к олимпийской квалификации», — цитирует Ярёменко ТАСС.

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