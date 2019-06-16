Две российские пары поспорят за бронзу этапа Мирового тура по пляжному волейболу

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов не сумели пробиться в решающий поединок, уступив в полуфинале бразильскому дуэту Эвандро Гонсалвес Оливейра/Оскар Шмидт со счётом 0:2 (11:21, 18:21).



В матче за бронзовые медали соперниками Лешунова и Семёнова станут соотечественники — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Они также уступили в своём полуфинале, однако имели больше шансов на успех. В решающем сете матча с норвежской парой Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сэндли Сорум россияне заработали матчбол, но не сумели его реализовать и в итоге уступили со счётом 1:2 (23:25, 21:19, 21:23).



Встреча за бронзовые медали двух дуэтов из России состоится сегодня, 16 июня. Начало — в 16:30 мск.