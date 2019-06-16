Российские «пляжники» не смогли выйти в финал чемпионата Европы U18

В Бадене (Австрия) продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россияне Анатолий Василенко и Иван Осипов не сумели пробиться в решающий поединок соревнований. В полуфинальной встрече они уступили словенскому дуэту Рок Мозич/Рок Брачко со счётом 0:2 (17:21, 15:21).



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия

Юноши. Полуфинал



Василенко/Осипов (Россия) – Мозич/Брачко (Словения) — 0:2 (17:21, 15:21).



В матче за бронзовые медали российскому дуэту предстоит встреча с испанцами Алехандро Юсте и Антонио Соседо Амодео. Матч состроится сегодня, 16 июня. Начало встречи – в 16:00 мск.



У женщин в финал чемпионата Европы U18 пробилась российская пара Мария Бочарова/Елизавета Губина. В решающем матче они сыграют с испанским дуэтом Таня Морено Матвеева/Ана Вергара.

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