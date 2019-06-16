Клюка — лидер волейбольной Лиги наций по эйсам

Доигровщик волейбольной сборной России Егор Клюка занимает первое место по числу выполненных эйсов по итогам восьми туров Лиги наций среди всех участников турнира.



Россиянину удалось 20 раз подать навылет. Клюка выполняет 0,67 эйса за один сет. Это число несколько ухудшилось по сравнению с первым этапом турнира, где российский доигровщик выполнил 11 эйсов. Тогда ему удалось достичь отметки в 0,85 эйса за сет.



Ранее 24-летний волейболист признавался лучшим игроком национальной команды на первом этапе турнира практически по всем статистическим показателям. Помимо подачи Клюка стал самым результативным игроком сборной, самым эффективным на приёме и на блоке.



Сегодня, 16 июня, сборная России по волейболу в матче Лиги наций сыграет с командой Ирана. Начало встречи – в 17:00 мск.

Клюка — лучший в составе сборной России по итогам первого этапа Лиги наций