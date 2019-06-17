Российские «пляжницы» стали чемпионками Европы U18

В Бадене (Австрия) завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина в финальном поединке одержали победу над представительницами Испании Таней Морено Матвеевой/Аной Вергара со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 16:14).

На групповом этапе россиянки ни одного сета не отдали соперницам. Они обыграли Хорватию, Эстонию и Швейцарию. В 1/4 финала Бочарова и Губина одолели греческих волейболисток. В полуфинале россиянки были сильнее украинского дуэта Анна Чешельницкая/Дарья Романюк — 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия

Девушки. Финал

Бочарова/Губина (Россия) – Морено Матвеева/Вергара (Испания) — 2:1 (18:21, 21:14, 16:14).