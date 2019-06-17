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В женской Суперлиге команды будут поделены на две группы

В женской Суперлиге команды будут поделены на две группы
Волейбол / Суперлига женщины 0

Президиум Всероссийской федерации волейбола определил формулу проведения женской Суперлиги сезона-2019/20, сообщает официальный сайт калининградского «Локомотива».

Команды на предварительном этапе будут разделены на группы. Каждый участник турнира сыграет по два матча с коллективами из своей группы, по одному матчу – с клубами из другой группы. Каждая команда на предварительном этапе проведёт 16 игр.

Турнирная таблица будет общей. Команды, занявшие места с первое по восьмое, продолжат борьбу за медали в плей-офф.

Группа 1
«Динамо» (Москва).
«Динамо» (Казань).
«Енисей» (Красноярск).
«Ленинградка» (Санкт-Петербург).
«Сахалин» (Южно-Сахалинск).
«Протон» (Саратов).

Группа 2
«Локомотив» (Калининград).
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область);
«Заречье-Одинцово» (Московская область).
«Динамо» (Краснодар).
«Минчанка» (Минск).
«Динамо-Метар» (Челябинск).

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