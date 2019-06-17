В женской Суперлиге команды будут поделены на две группы

Президиум Всероссийской федерации волейбола определил формулу проведения женской Суперлиги сезона-2019/20, сообщает официальный сайт калининградского «Локомотива».



Команды на предварительном этапе будут разделены на группы. Каждый участник турнира сыграет по два матча с коллективами из своей группы, по одному матчу – с клубами из другой группы. Каждая команда на предварительном этапе проведёт 16 игр.



Турнирная таблица будет общей. Команды, занявшие места с первое по восьмое, продолжат борьбу за медали в плей-офф.



Группа 1

«Динамо» (Москва).

«Динамо» (Казань).

«Енисей» (Красноярск).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург).

«Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Протон» (Саратов).



Группа 2

«Локомотив» (Калининград).

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

«Заречье-Одинцово» (Московская область).

«Динамо» (Краснодар).

«Минчанка» (Минск).

«Динамо-Метар» (Челябинск).

Стали известны проекты формата женской Суперлиги сезона-2019/20