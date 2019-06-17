Московское «Динамо» подписало контракт с доигровщиком сборной Канады

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с 24-летним доигровщиком сборной Канады Стивеном Мааром.
В минувшем сезоне он защищал цвета итальянского «Милана». Стивен вошёл в тройку самых результативных игроков команды в Серии А – в 27 матчах на его счету 314 очков, а клуб в итоге занял пятое место. В составе сборной Канады Маар принимает участие в Лиге наций.
«Надеемся, что Стивен станет лидером «Динамо» в предстоящем сезоне, а с его приходом команда станет ещё более стабильной как в защите, так и в атаке», — говорится в сообщении.
Маар — бронзовый призёр Мировой лиги 2017 года.
Московское «Динамо» по итогам регулярного сезона заняло седьмую строчку, одержав в 26 матчах 13 побед и потерпев 13 поражений. В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги столичный клуб уступил кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2.
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