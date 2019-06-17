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Семёнов — о бронзе этапа Мирового тура: надеюсь, на ЧМ выступим даже лучше

Семёнов — о бронзе этапа Мирового тура: надеюсь, на ЧМ выступим даже лучше
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Российский «пляжник» Константин Семёнов поделился впечатлениями от завоевания бронзы на этапе Мирового тура в Варшаве. В матче за третье место он в дуэте с Ильёй Лешуковым обыграл соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).

«Это отличный второй старт для нас после перерыва. Занять третье место на нашем втором турнире после паузы — это хороший результат. В полуфинале мы не были готовы к подаче Эвандро, но затем очень хотели завоевать бронзу в принципиальном противостоянии с другой российской парой.

Нам пришлось нелегко. Ребята играли отлично, мы очень рады, что смогли выиграть третий сет. Надеюсь, на чемпионате мира выступим так же или даже лучше», — цитирует Семёнова официальный сайт FIVB.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдёт в Гамбурге с 28 июня по 7 июля.

«Пляжники» Лешуков и Семёнов выиграли бронзу на этапе Мирового тура в Польше
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