Семёнов — о бронзе этапа Мирового тура: надеюсь, на ЧМ выступим даже лучше

Российский «пляжник» Константин Семёнов поделился впечатлениями от завоевания бронзы на этапе Мирового тура в Варшаве. В матче за третье место он в дуэте с Ильёй Лешуковым обыграл соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).

«Это отличный второй старт для нас после перерыва. Занять третье место на нашем втором турнире после паузы — это хороший результат. В полуфинале мы не были готовы к подаче Эвандро, но затем очень хотели завоевать бронзу в принципиальном противостоянии с другой российской парой.

Нам пришлось нелегко. Ребята играли отлично, мы очень рады, что смогли выиграть третий сет. Надеюсь, на чемпионате мира выступим так же или даже лучше», — цитирует Семёнова официальный сайт FIVB.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдёт в Гамбурге с 28 июня по 7 июля.