Женская сборная России примет участие в Кубке губернатора в Калининграде
С 24 по 26 июля в калининградском Дворце спорта «Янтарный» пройдёт международный волейбольный турнир — Кубок губернатора, сообщает официальный сайт «Локомотива». В состав участников соревнований вошли женские сборные России, Польши, Бельгии и Германии.
Все четыре команды принимают участие в розыгрыше Лиги наций. По итогам четырёх этапов Польша занимает седьмое место, Бельгия — восьмое, Германия — 11-е, Россия — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала). Сборная России потеряла шансы на выход в «Финал шести».
На пятом этапе Лиги наций подопечные Вадима Панкова сыграют в Екатеринбурге с командами США, Таиланда и Нидерландов.
Панков: задача попасть в «Финал шести» была для сборной России невыполнимой
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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