Кирай: Панков очень здорово работает со сборной России

Главный тренер женской сборной США Карч Кирай оценил работу Вадима Панкова с командой России, а также рассказал о настрое на этап Лиги наций в Екатеринбурге, который пройдёт с 18 по 20 июня. Американки сыграют с командами России, Таиланда и Нидерландов.

«Хотел бы отдать должное Вадиму Панкову, он очень здорово работает с командой. У России очень много молодёжи, были проблемы с травмами, с усталостью игроков, поэтому в этих условиях они сыграли хорошо.



Мы уже обеспечили себе выход в „Финал шести? Нет, ещё не обеспечили. Поэтому пока готовимся к игре с Россией, а потом посмотрим, подумаем насчёт экспериментов с составом», — передаёт слова Кирая корреспондент „Чемпионата“ Пётр Кондаков.

В турнирной таблице сборная США занимает четвёртое место.