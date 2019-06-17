Тренер сборной Таиланда: Россия — великая волейбольная держава

Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул поделился ожиданиями от противостояния с командой России на этапе Лиги наций в Екатеринбурге. Матчи пятого этапа пройдут с 18 по 20 июня. В Екатеринбурге также сыграют команды США и Нидерландов.

«Россия — великая волейбольная держава, мы рады быть здесь и хотим поблагодарить организаторов за очень тёплый приём. В вашей команде много молодых игроков, но они уже играют на очень высоком уровне. Для нас честь сыграть против сборной России», — передаёт слова Сривачарамайтакула корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В турнирной таблице сборная Таиланда занимает 13-е место, команда России — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).