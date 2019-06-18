Оглашён состав женской сборной России на этап Лиги наций в Екатеринбурге

18-20 июня в Екатеринбурге пройдёт пятый этап женской Лиги наций. Официальный сайт ВФВ опубликовал состав сборной России на эти соревнования. Подопечные Вадима Панкова сыграют с командами США, Таиланда и Нидерландов.
Состав женской сборной России
Связующие
Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Полина Матвеева («Динамо» Казань), Евгения Старцева («Динамо» Казань).
Нападающие (диагональные и доигровщицы)
Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»), Мария Халецкая («Динамо» Краснодар), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»), Анна Котикова («Динамо» Казань), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»).
Блокирующие
Ангелина Лазаренко («Волеро Ле Канне»), Екатерина Орлова («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодар).
Либеро
Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»), Алла Галкина («Локомотив»).
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