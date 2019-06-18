Капитан сборной Таиланда: у игроков сборной России всегда очень высокий уровень

Капитан сборной Таиланда Нутсара Томком поделилась ожиданиями от пятого этапа Лиги наций, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 июня. Соперниками команды Таиланда будут сборные России, США и Нидерландов.
«Нам тяжело судить о том, кто более удобный соперник в Лиге наций, а кто более сложный. Мы желаем всем командам удачи на турнире. У игроков, которые попадают в состав сборной России, всегда очень высокий уровень. Неважно, играют ли все лидеры или на данном этапе в сборной России выступают молодые волейболистки – это всегда очень сильная команда», — приводит слова Томком официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
В турнирной таблице сборная Таиланда занимает 13-е место, команда России — 14-е. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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