Доигровщица Бондарь вновь будет выступать за «Сахалин»

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщицей Ксенией Бондарь. Она уже выступала за команду из Южно-Сахалинска в сезоне-2016/17.
Ксения также защищала цвета «Заречья-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Казань), «Тюмени-ТюмГУ» (Тюмень), «Факела» (Новый Уренгой), «Енисея» (Красноярск) и «Ленинградки» (Санкт-Петербург).
Бондарь — серебряный призёр мирового Гран-при (2009), трёхкратный победитель Кубка Ельцина (2009, 2010, 2013), чемпионка (2013) и бронзовый призёр (2011) Универсиады, серебряный призёр чемпионата России (2009), серебряный (2007) и двукратный бронзовый призёр (2008, 2010) Кубка России.
За «Сахалин» Ксения будет выступать под девятым номером.
В минувшем розыгрыше Суперлиги «Сахалин» занял девятое место.
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