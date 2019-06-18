Стал известен окончательный состав групп женской Суперлиги-2019/20

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что состав групп женской Суперлиги в сезоне-2019/20, который был представлен на сайте калининградского «Локомотива», на самом деле будет выглядеть иначе.
Ранее сообщалось, что команды будут поделены на две группы в таком составе: группа 1 — «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Енисей» (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Протон» (Саратов); группа 2 — «Локомотив» (Калининград), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Краснодар), «Минчанка» (Минск), «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Президиум ВФВ 14 июня принял решение разбить клубы женского турнира на группы по итогам предварительного первенства-2018/19 по принципу „змейка“. То есть правильный состав нашей группы следующий: „Динамо“ (Москва), „Уралочка-НТМК“, „Заречье-Одинцово“, „Ленинградка“ (Санкт-Петербург), „Минчанка“ и „Протон“ (Саратов). Это распределение окончательное, оно было официально разослано в клубы.
Состав групп, который опубликован на сайте „Локомотива“ и который был растиражирован в СМИ, неверный. Неверный, потому что ВФВ распределила женские команды по итогам „регулярки“, а не по итогам плей-офф», — цитирует Зиничева РИА «Новости».
Во вторую группу вошли «Локомотив» (Калининград), «Динамо» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо-Метар» (Челябинск).
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