Кашин: у нас нет денег московского «Динамо» или «Локомотива»

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин рассказал о принципах формирования состава команды и подвёл итоги сезона.

«У нас нет денег московского «Динамо» или «Локомотива», мы не можем брать готовых игроков уровня сборной и платить им зарплату, как в этих клубах. Наш путь другой. В правильной селекции и раскрытии потенциала волейболисток. Кто в нашей Суперлиге знал год назад Лизу Самадову? Которая в итальянском клубе не выходила на площадку, не была на первых ролях и в сборной Азербайджана. Зато теперь Лиза – одна из лучших на позиции доигровщицы в чемпионате России, имеет предложения от ведущих российских команд. И не только российских.

Кто знал Соню Кузнецову, которая выступала до этого в Высшей лиге «А» за московский «Луч»? Кузнецову в Суперлигу никто брать не хотел – мол, сырая, маленькая для нападающей. Даже в Высшей лиге «А» её перспективы оценивали скептически. Но мы в Соне потенциал увидели, и в разгар сезона она в свои 19 лет стала твёрдым игроком стартовой шестёрки. И уже играла за первую сборную России в Лиге наций!

Итоги сезона для меня остались очень обидными. Мы точно были не слабее «Заречья», которому проиграли в полуфинале за пятое-восьмое места. И если к третьему, решающему, матчу серии у нас уже играть было почти некому, то после поражения в первом я был очень расстроен и даже зол. Мы сильно начали, уверенно выиграли первую партию, но потом всё испортили частыми ошибками, а в четвёртой партии и вовсе встали.

Цели на следующий сезон? Когда буду знать и наш состав на сто процентов, и составы соперников, озвучу, на что мы сможем претендовать. Забегая вперёд скажу, что задачи «Ленинградки» могут стать приятным сюрпризом для болельщиков», — цитирует Кашина «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

В минувшем розыгрыше Суперлиги «Ленинградка» стала восьмой.