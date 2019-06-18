Абаев: во Франции люди похожи на роботов. Ну и дороговато по ценам

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев поделился впечатлениями от выступления во Франции. Воспитанник новосибирского клуба провёл два сезона в аренде — в болгарской «Монтане» и французском «Пуатье».

«В плане волейбола, уровня игры это большой шаг вперёд для меня. Хотя волейбол во Франции отличается от российского. Больше игры в защите, больше скоростной игры. Блокирующие перемещаются очень быстро. У нас же зачастую действуют по принципу «Выше прыгай, бей сильнее». Хотя сейчас в России появляется всё больше волейболистов, играющих быстрые мячи. И ещё, практически во всех французских командах есть по шесть-семь представителей разных сборных — Португалии, Испании, США, Голландии, Греции. Уровень игры у этих ребят хороший, так что было интересно. И все команды примерно равны, потому что бюджет у всех не сильно отличается. Разве что два-три клуба выделяются. Во всём чемпионате было мало игр, которые завершились со счётом 3:0, что говорит о высокой конкуренции.



Было ли желание остаться во Франции? Нет. Жизнь там не по мне. Что там видел? Из дома на тренировку и обратно. Люди больше похожи на роботов. Ну и дороговато по ценам. Разве что нет таких длительных перелётов, как в России. В основном передвигались на микроавтобусах. Летали только в Канны, в Ниццу. Да на матчи еврокубков. В тот же Белгород добирались долго — сначала до Парижа на автобусах, потом до Москвы на самолёте и от Москвы до Белгорода. В Израиль тоже сложное путешествие получилось.

В Болгарии язык несложный. На базовом уровне могу пообщаться. Французский стал понимать. Когда с фанатами общались, они в основном поздравляли, говорили, что хорошо сыграл. Всё одно и то же в основном. Я в ответ кивал головой и говорил «oui» — сказать что-то серьёзное мне всё-таки сложно.

У «Пуатье» вообще одна из лучших групп поддержки. И зал почти всегда заполнен. Болельщики с флагами, барабанами, поддерживают, кричат. И не важно, идёт игра с последним местом или с первым. Ещё мне понравилось, что болельщики не злые. При подаче соперников не было в их сторону выкриков, шума. Добрые ребята!» — цитирует Абаева официальный сайт клуба.

В составе «Пуатье» Абаев занял седьмое место в чемпионате Франции. Команда российского волейболиста проиграла белгородскому «Белогорью» в полуфинале Кубка вызова.