Курносов: попадание в призёры ЧМ U20 – это задача-минимум для сборной России

Старший тренер калининградского «Локомотива» Игорь Курносов прокомментировал назначение на пост главного тренера женской сборной России U20.
«В какой-то степени я был готов к подобному развитию событий. С одной стороны, в национальной сборной, где я также работал, помогал Вадиму Панкову, состав тренерского штаба поменялся. С другой — руководство Всероссийской федерации волейбола решило разгрузить Александра Карикова, который раньше тренировал эту команду, и дать ему возможность полностью сосредоточиться на подготовке сборной до 19 лет.
Валерия Шевчук и Юлия Бровкина? Они, конечно, для меня не чужие… Да что уж скрывать, себя-то не обманешь — к Лере и Юле отношусь очень тепло. Но это вовсе не значит, что они могут ждать от меня каких-то поблажек. Наоборот, буду спрашивать с них вдвойне.
Начнём с того, что, выступай Лера и Юля в командах с задачами не такими высокими, как у «Локо», они были бы в основе. Даже в таком клубе, как «Заречье-Одинцово». «Локомотив» же решал большие задачи… Это спорт! Впрочем, в любом случае сезон, проведённый в «Локомотиве», позволил Бровкиной и Шевчук приобрести огромный опыт. В молодёжной сборной они смогут реализовать свой потенциал. Сделать вклад в своё волейбольное будущее», — цитирует Курносова официальный сайт «Локомотива».
Курносов также рассказал о задачах на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Мексике с 12 по 21 июля.
«Всероссийская федерация волейбола ставит перед всеми сборными максимальные цели. На собрании я девочкам сказал, что попадание в призёры – это задача-минимум. Но с учётом того, что мы в этом возрасте не выигрывали золото более 20 лет, надо приложить все силы, чтобы стать чемпионами. Это нужно в первую очередь для самих волейболисток. Большинство из них уже переходят во взрослый волейбол, будут играть в командах Суперлиги. И если они сделают этот шаг, будучи чемпионками мира, то и отношение к ним будет уже другим.
Играть в Мексике непросто. Но мы строим подготовку с учётом ситуации, стараемся заложить хорошую базу физики, чтобы, поднявшись на высоту, девочки не задыхались. Впрочем, в любом случае командам из Европы, из Азии придётся несладко. Тем более что времени на адаптацию будет мало», — сказал тренер.
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