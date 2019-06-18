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Сборная Нидерландов победила команду Таиланда в матче Лиги наций в Екатеринбурге

Сборная Нидерландов победила команду Таиланда в матче Лиги наций в Екатеринбурге
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная Нидерландов на старте пятого этапа Лиги наций в Екатеринбурге обыграла команду Таиланда со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:16). Для представительниц Европы это пятая победа в 13 встречах. Команда Таиланда потерпела девятое поражение.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. 1-й тур. Екатеринбург
Нидерланды — Таиланд — 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).

По итогам четвёртого этапа сборная Нидерландов занимала 12-е место, команда Таиланда — 13-е.

Завтра, 19 июня, голландки встретятся с американками, а сборная Таиланда сразится с командой России. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала).

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Лига наций (ж)
18 июня 2019, вторник. 14:00 МСК
Нидерланды
3 : 0
25:18, 25:20, 25:16
Таиланд
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