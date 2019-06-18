Чемпионка ОИ Радзевич: «Уралочка» — великая команда, и предавать её нельзя!

Олимпийская чемпионка 1980 года по волейболу Надежда Радзевич заявила, что ей очень понравился памятник Николаю Карполю и команде «Уралочка». Скульптура получила название «Уралочке посвящается».

«Памятник, эту красоту я ещё не рассмотрела. Это удивительный праздник. Думаю, такого постамента нет нигде больше в мире. Николай Васильевич узнаваем, это великий тренер, великий педагог, воспитатель и вообще прекрасный, добрый, наш дорогой папа. Из игроков вы не разглядите никого там, это всё увиденное, все волейболистки, шесть поколений, которые играли. Прекрасный памятник. Хочу пожелать нашему молодому поколению, чтобы, глядя на этот памятник, глядя, сколько людей пришли поздравить нас всех, они знали, что „Уралочка“ — великая команда и предавать её нельзя!» — передаёт слова Радзевич корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Карполь является президентом и главным тренером клуба «Уралочка» с 1969 года. Он возглавлял женские сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), СНГ (1992), России (1993-2004) и Беларуси (2009-2010).

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