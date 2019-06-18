Женская сборная России по волейболу проиграла США в Лиге наций

Волейболистки сборной России в стартовом матче пятого предварительного этапа женской Лиги наций в Екатеринбурге в трёх партиях уступили команде США со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

Ранее россиянки проиграли Италии и потеряли все шансы на выход в финальную часть соревнований.

В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав три победы и проиграв в 10 матчах. Лидирует команда Бразилии (31 очко).

Российские волейболистки в следующем поединке сыграют с Таиландом. Встреча пройдёт завтра, 19 июня.

В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. 1-й тур. Екатеринбург

Россия — США — 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).