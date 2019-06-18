Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Женская сборная России по волейболу проиграла США в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла США в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Волейболистки сборной России в стартовом матче пятого предварительного этапа женской Лиги наций в Екатеринбурге в трёх партиях уступили команде США со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

Ранее россиянки проиграли Италии и потеряли все шансы на выход в финальную часть соревнований.

В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав три победы и проиграв в 10 матчах. Лидирует команда Бразилии (31 очко).

Российские волейболистки в следующем поединке сыграют с Таиландом. Встреча пройдёт завтра, 19 июня.

В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. 1-й тур. Екатеринбург
Россия — США — 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

Лига наций (ж)
18 июня 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия
0 : 3
23:25, 17:25, 18:25
США
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент