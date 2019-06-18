Панков: волейболистки допустили детские ошибки, играем ниже своих возможностей

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал поражение от команды США со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25) в матче предварительного этапа Лиги наций.

«Полтора сета мы боролись, первую партию обязаны были выигрывать. Выиграли бы — игра, возможно, пошла бы по-другому. Второй сет играли достойно до середины, вели — 16:14. И в одной расстановке провалились в приёме и в атаке. На сегодняшний момент сильно отстают крайние нападающие четвёртой зоны: Воронкова, Парубец и Юринская. Это очевидно. Ниже своих возможностей играют в атаке, поэтому мы не добиваем свои мячи. Обязаны были забить эти мячи кровь из носу. Забили бы — и всё бы получилось. Потом у нас разваливаются элементы: приём, защита и так далее. Начинаем здорово, а потом всё уже… Усталость? Да какая усталость может быть! Всё только начинается, это начало. Тем более мы дома играем. Нет усталости, не может быть, не о чем говорить. Не хватает одного-двух элементов: подай подачу в первой партии или подбей над собой аккуратненько мяч в защите. Чтобы была реализация. У нас детские ошибки, а так — нормально играли», — передаёт слова Панкова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.