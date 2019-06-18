Тренер сборной США: ни мы, ни команда России не показали свой лучший волейбол

Главный тренер женской волейбольной сборной США Карч Кирай остался доволен игрой подопечных в матче предварительного этапа Лиги наций с командой России. Американки в Екатеринбурге одержали победу со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:18).

«Россиянки постарались дать нам бой, они играли с огромным желанием, я очень уважаю эту команду. С самого начала мы поняли, что это будет сложный матч. Сегодня ни Россия, ни США не показали свой лучший волейбол. Местами это была ужасная по качеству игра. Здорово, что смогли выиграть первый сет. Будем работать дальше, чтобы повысить качество нашей игры. Пока мы показываем хорошую игру только фрагментами», — передаёт слова Кирая корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.