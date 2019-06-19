Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 18 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи первого тура пятого этапа. На первую строчку турнирной таблицы поднялась сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 3 матча из 13, занимает 14-ю позицию.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. Первый тур
Россия — США — 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).
Нидерланды — Таиланд — 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).
Болгария — Сербия — 3:1 (21:25, 25:21, 25:17, 25:23).
Китай — Германия — 3:0 (25:19, 25:16, 25:15).
Япония — Польша — 1:3 (23:25, 23:25, 25:19, 22:25).
Южная Корея — Доминиканская Республика — 1:3 (19:25, 25:20, 24:26, 28:30).
Бразилия — Италия — 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)
Турция — Бельгия — 1:3 (27:25, 24:26, 21:25, 23:25).
Турнирная таблица
1. Бразилия – 10 побед — 3 поражения (31 очко, сеты — 35:13).
2. Италия – 10-3 (31, сеты — 34:16).
3. США – 10-3 (30).
4. Китай – 10-3 (29, сеты — 31:12).
5. Турция – 10-3 (29, сеты — 31:13).
6. Польша – 8-5 (24).
7. Япония – 7-6 (21).
8. Бельгия – 7-6 (20).
9. Доминиканская Республика – 7-6 (18).
10. Нидерланды – 5-8 (16).
11. Сербия – 5-8 (15, сеты — 19:27).
12. Германия – 5-8 (15, сеты — 18:28).
13. Таиланд – 4-9 (13).
14. Россия – 3-10 (10).
15. Болгария – 2-11 (7).
16. Южная Корея – 1-12 (3).
Выход в «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе уже гарантировали сборные Бразилии, Италии, США, Китая и Турции.
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