Карполь — о скульптуре в его честь: всё просто великолепно

Легендарный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал открытие в Екатеринбурге скульптурной композиции, посвящённой ему и команде. Творение получило название «Уралочке посвящается». Церемония открытия состоялась вчера, 18 июня, перед матчем Лиги наций Россия — США.

«Эта композиция для всей команды. Это не памятник. Похож ли? Не знаю. Много матчей напоминает мне эта скульптура и тот большой путь, который пройдён. Думаю, что мастерам удалась работа. Всё просто великолепно», — приводит слова Карполя официальный сайт клуба.

Карполь является президентом и главным тренером клуба «Уралочка» с 1969 года. Он возглавлял женские сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), СНГ (1992), России (1993-2004) и Беларуси (2009-2010).