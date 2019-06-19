Чефранов: желаю «Газпрому-Югра» не сдаваться

Диагональный Александр Чефранов рассказал, какими для него получились годы, проведённые в сургутском «Газпроме-Югра». В конце мая он подписал контракт с новокуйбышевской «Новой».
«Я провёл в Сургуте шесть сезонов. За это время было всё — и взлёты, и падения, но в любом случае могу твёрдо сказать, что именно в этот период я раскрылся как игрок. Смог попасть в сборную! Это и есть показатель работы – моей, тренерской, клуба. Работать с Рафаэлем Талгатовичем Хабибуллиным было интересно! Очень харизматичный человек, сильный мотиватор. Желаю «Газпрому-Югра» не сдаваться, идти вперёд, буду переживать за команду!» — приводит слова Чефранова официальный сайт сургутского клуба.
Александр является выпускником новокуйбышевской школы олимпийского резерва. Чефранов выступал за «Нову» с 2006 по 2013 год.
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