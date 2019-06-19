Андреев: именно в «Газпроме-Югра» я стал настоящим игроком

Волейболист Евгений Андреев рассказал, каким ему запомнится выступление за сургутский клуб «Газпром-Югра».
«Я впервые сыграл в Суперлиге ещё в Тюмени, но по-настоящему понял, что это такое, в Сургуте. Это был для меня колоссальный опыт, именно в «Газпроме-Югра» я стал настоящим игроком, попал в сборную России. Клуб дал мне много не только профессионального, но и жизненного опыта, у нас был отличный коллектив на протяжении всех четырёх лет, мы всегда и везде были вместе.
Желаю Сургуту процветать, выращивать игроков – это большая школа перспективных волейболистов! Успехов в новых сезонах, обязательно буду следить за командой и болеть за неё. И, конечно, огромная благодарность болельщикам, поддерживавшим меня все эти годы!» — приводит слова Андреева официальный сайт клуба.
Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.
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