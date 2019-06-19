Главный тренер «Ленинградки» получит звание мастера спорта по стендовой стрельбе

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин принял участие в чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который прошёл в греческом городе Псахна.

«По сумме восьми попыток можно было поразить 200 мишеней (одна попытка — 25 мишеней). Наставник нашей команды поразил 186 мишеней и выполнил норматив для присвоения звания «Мастер спорта России по стендовой стрельбе», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

По словам Александра Кашина, за этим результатом стоят 5 лет подготовки и более 20 тыс. тренировочных выстрелов с февраля этого года.

В межсезонье «Ленинградка» объявила о подписании контрактов с диагональной Анастасией Гарелик («Уралочка-НТМК»), связующей Анной Матиенко («Динамо» Краснодар), блокирующей Марией Перепёлкиной («Динамо» Краснодар), доигровщицами Анастасией Марковой («Протон-Саратов») и Марией Фроловой («Енисей»).