Стал известен состав сборной России по пляжному волейболу на ЧМ-2019 в Германии

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём «твиттере» огласила состав пар, которые примут участие в чемпионате мира по пляжному волейболу, который пройдёт в Гамбурге (Германия). На мировое первенство отправятся четыре мужских и два женских дуэта.
В состав национальной сборной вошли следующие пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Максим Худяков/Игорь Величко, Евгения Уколова/Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в Гамбурге 28 июня и продлится до 7 июля. Пары Красильников/Стояновский и Лешуков/Семёнов отобрались на турнир по результатам мирового рейтинга. Остальным дуэтам путёвки достались по итогам европейской квалификации.
- 19 июня 2019
-
19:16
-
19:05
-
18:15
-
17:33
-
16:54
-
16:19
-
15:54
-
14:15
-
13:15
-
12:16
-
11:23
-
11:17
-
10:35
-
10:13
-
09:02
- 18 июня 2019
-
23:08
-
22:59
-
21:27
-
21:19
-
20:37
-
20:27
-
18:50
-
18:05
-
17:31
-
17:11
-
16:58
-
16:39
-
16:08
-
15:25
-
14:25
-
13:40
-
13:32
-
13:16
-
13:09
-
12:25