Стал известен состав сборной России по пляжному волейболу на ЧМ-2019 в Германии

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём «твиттере» огласила состав пар, которые примут участие в чемпионате мира по пляжному волейболу, который пройдёт в Гамбурге (Германия). На мировое первенство отправятся четыре мужских и два женских дуэта.



В состав национальной сборной вошли следующие пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Максим Худяков/Игорь Величко, Евгения Уколова/Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.



Чемпионат мира по пляжному волейболу стартует в Гамбурге 28 июня и продлится до 7 июля. Пары Красильников/Стояновский и Лешуков/Семёнов отобрались на турнир по результатам мирового рейтинга. Остальным дуэтам путёвки достались по итогам европейской квалификации.