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Российские волейболистки уступили команде Таиланда в матче Лиги наций

Российские волейболистки уступили команде Таиланда в матче Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу во втором туре пятого предварительного этапа Лиги наций проиграла команде Таиланда со счётом 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).

Это поражение стало уже 11-м для национальной команды в 14 поединках турнира. Россиянки потеряли все шансы на выход в финальную часть соревнований ещё два тура назад, уступив команде Италии.

В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 14 матчах. Лидирует команда Бразилии (34 очка).

В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. 2-й тур. Екатеринбург
Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).

Лига наций (ж)
19 июня 2019, среда. 17:00 МСК
Россия
1 : 3
25:19, 13:25, 17:25, 22:25
Таиланд
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