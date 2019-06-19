Российские волейболистки уступили команде Таиланда в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу во втором туре пятого предварительного этапа Лиги наций проиграла команде Таиланда со счётом 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).
Это поражение стало уже 11-м для национальной команды в 14 поединках турнира. Россиянки потеряли все шансы на выход в финальную часть соревнований ещё два тура назад, уступив команде Италии.
В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 14 матчах. Лидирует команда Бразилии (34 очка).
В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. 2-й тур. Екатеринбург
Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).
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