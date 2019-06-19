Определились соперники россиян по групповому этапу ЧЕ-2019 по пляжному волейболу

В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдёт в российской столице с 5 по 11 августа. В соревнованиях примут участие шесть пар из России у мужчин и пять – у женщин.



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Групповой этап

Мужчины



Группа А

Мол/Сорум (Норвегия)

Плавиньш/Точс (Латвия)

Быканов/Самодай (Россия)

Дресслер/Хубер (Австрия)



Группа B

Красильников/Стояновский (Россия)

Жерсон/Хайдрих (Швейцария)

Ван де Велде/Варенхорст (Голландия)

Бергман/Хармс (Германия)



Группа C

Лешуков/Семёнов (Россия)

А. Самойлов/Я. Смединьш (Латвия)

Баста/Коларич (Сербия)

Валлер/Зайдль (Австрия)



Группа D

Брыль/Фиялек (Польша)

Лямин/Мыськив (Россия)

Аббиати/Андреатта (Италия)

В. Гегтепе/Гигиноглу (Турция)



Группа E

Лупо/Никола (Италия)

Брауэр/Меувсен (Голландия)

Допплер/Хорст (Австрия)

Горбенко/Иванов (Россия)



Группа F

Гавира/Эррера (Испания)

Карамбула/Росси (Италия)

Величко/Худяков (Россия)

Билер/Краттигер (Швейцария)



Женщины



Группа B

Лахти/Парккинен (Финляндия)

А. Верже-Депре/Хайдрих (Швейцария)

Козух/Людвиг (Германия)

Ганенко/Фролова (Россия)



Группа C

Кейзер/Меппелинк (Голландия)

Плезиучниг/Шютценхефер (Австрия)

Бочарова/Воронина (Россия)

Боннерова/Майкснерова (Чехия)



Группа D

Войтасик/Коцёлек (Польша)

Бирлова/Уколова (Россия)

Граудиня/Кравченок (Латвия)

Жерсон/Калуори (Швейцария)



Группа F

Боргер/Зюде (Германия)

Ван Ирсел/Дж. Стюббе (Голландия)

Дабижа/Рудых (Россия)

Квапилова/Кубичкова (Чехия)



Группа H

Макрогузова/Холомина (Россия)

Бакерисо/Лил. Фернандес (Испания)

Лунина/Самодай (Украина)

Лобато/А. Наварро (Испания).