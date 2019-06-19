Определились соперники россиян по групповому этапу ЧЕ-2019 по пляжному волейболу

В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдёт в российской столице с 5 по 11 августа. В соревнованиях примут участие шесть пар из России у мужчин и пять – у женщин.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Групповой этап
Мужчины
Группа А
Мол/Сорум (Норвегия)
Плавиньш/Точс (Латвия)
Быканов/Самодай (Россия)
Дресслер/Хубер (Австрия)
Группа B
Красильников/Стояновский (Россия)
Жерсон/Хайдрих (Швейцария)
Ван де Велде/Варенхорст (Голландия)
Бергман/Хармс (Германия)
Группа C
Лешуков/Семёнов (Россия)
А. Самойлов/Я. Смединьш (Латвия)
Баста/Коларич (Сербия)
Валлер/Зайдль (Австрия)
Группа D
Брыль/Фиялек (Польша)
Лямин/Мыськив (Россия)
Аббиати/Андреатта (Италия)
В. Гегтепе/Гигиноглу (Турция)
Группа E
Лупо/Никола (Италия)
Брауэр/Меувсен (Голландия)
Допплер/Хорст (Австрия)
Горбенко/Иванов (Россия)
Группа F
Гавира/Эррера (Испания)
Карамбула/Росси (Италия)
Величко/Худяков (Россия)
Билер/Краттигер (Швейцария)
Женщины
Группа B
Лахти/Парккинен (Финляндия)
А. Верже-Депре/Хайдрих (Швейцария)
Козух/Людвиг (Германия)
Ганенко/Фролова (Россия)
Группа C
Кейзер/Меппелинк (Голландия)
Плезиучниг/Шютценхефер (Австрия)
Бочарова/Воронина (Россия)
Боннерова/Майкснерова (Чехия)
Группа D
Войтасик/Коцёлек (Польша)
Бирлова/Уколова (Россия)
Граудиня/Кравченок (Латвия)
Жерсон/Калуори (Швейцария)
Группа F
Боргер/Зюде (Германия)
Ван Ирсел/Дж. Стюббе (Голландия)
Дабижа/Рудых (Россия)
Квапилова/Кубичкова (Чехия)
Группа H
Макрогузова/Холомина (Россия)
Бакерисо/Лил. Фернандес (Испания)
Лунина/Самодай (Украина)
Лобато/А. Наварро (Испания).
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