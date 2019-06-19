Красильников — о поражении от Таиланда: посыпались, две партии просто провалили

Тренер женской волейбольной сборной России Александр Красильников после поражения в матче Лиги наций от команды Таиланда подвёл итоги поединка.
«Этот соперник играет в особом, азиатском стиле, очень сложно было поймать их игроков. После первой партии Таиланд справился с приёмом и за счёт комбинационной игры нас переиграл. Мы не смогли справиться на блоке с ними, а в защите у нас не было шансов.
В этом турнире наша проблема в том, что мы хорошо начинаем, играем нормально до счёта «16» во второй партии. Сегодня мы начали раньше сыпаться, две партии просто провалили, какая-то завязка была в четвёртой партии. Возможно, потеря концентрации. Мастерства не хватает, во-первых. Во-вторых… Не скажу, что настроя не было, но… тухнем. Затухаем. Стараемся психологически встряхнуть команду на перерывах — пока не удаётся.
По позициям у нас есть субъективные причины, некоторые игроки на травмах. С Таиландом в первую очередь надо удержать приём, а мы даже основными игроками не можем удержать. В каждой партии по 2–3 мяча отдаём без атаки. Запасные не могут обеспечить приём — менять и тем самым ослаблять игру мы не можем», — передаёт слова Красильникова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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