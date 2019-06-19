Старцева: сборная Таиланда над нами поиздевалась

Игрок сборной России по волейболу Евгения Старцева после поражения в матче Лиги наций от команды Таиланда подвела итоги встречи.



«Психологически было тяжело, потому что это была наша игра, мы сами её отдали. Знаем давно команду Таиланда, знаем, чего от неё ожидать, и сегодня в какой-то степени они над нами поиздевались. К сожалению, мы не смогли с этим справиться, вообще ни с чем. После первой партии у нас не получалось ничего.



В перерывах конкретно разбирали какие-то установки, вспоминали, потому что сегодня они действительно играли очень быстро, много было комбинаций, не смогли с этим справиться. Сегодняшней игрой мы уже ничего не изменим, надо готовиться к завтрашней, она не будет легче. Всё будет зависеть от нас: как подготовимся, как подойдём к этой игре.



Многие игроки не имеют опыта, всё приходит с опытом. В какой-то степени сейчас что-то не получается, но на следующий год это будет другая команда. В голове — найти уверенность, а она находится только на площадке», — передаёт слова Старцевой корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Российские волейболистки уступили команде Таиланда в матче Лиги наций