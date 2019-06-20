Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 19 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи второго тура пятого этапа. Лидерство в турнирной таблице сохранила сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 3 матча из 14, занимает 14-ю позицию.



Лига наций. Женщины. Пятый этап. Второй тур

Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).

Нидерланды — США — 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15).

Польша — Доминиканская Республика — 3:2 (25:18, 25:20, 23:25, 22:25, 17:15).

Южная Корея — Япония — 3:0 (25:18, 25:18, 25:23).

Сербия — Германия — 1:3 (14:25, 20:25, 25:23, 17:25).

Китай — Болгария — 3:0 (25:18, 25:19, 25:16).

Бельгия — Бразилия — 0:3 (23:25, 15:25, 18:25).

Турция — Италия — 2:3 (19:25, 25:17, 25:23, 15:25, 14:16).



Турнирная таблица

1. Бразилия – 11 побед — 3 поражения (34 очка).

2. Италия – 11-3 (33).

3. Китай – 11-3 (32, сеты — 34:12).

4. США – 11-3 (32, сеты — 36:17).

5. Турция – 10-4 (30).

6. Польша – 9-5 (26).

7. Япония – 7-7 (21).

8. Бельгия – 7-7 (20).

9. Доминиканская Республика – 7-7 (19).

10. Германия – 6-8 (18).

11. Нидерланды – 5-9 (17).

12. Таиланд – 5-9 (16).

13. Сербия – 5-9 (15).

14. Россия – 3-11 (10).

15. Болгария – 2-12 (7).

16. Южная Корея – 2-12 (6).



В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Бразилии, Италии, Китая, США, Турции и Польши.

Россия проиграла в волейбол даже Таиланду. Эта сборная безнадёжна? Со дна Лиги наций уже не выбраться. Что происходит с командой – не знают даже тренеры.