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Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Вчера, 19 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи второго тура пятого этапа. Лидерство в турнирной таблице сохранила сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 3 матча из 14, занимает 14-ю позицию.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. Второй тур
Россия — Таиланд — 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25).
Нидерланды — США — 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15).
Польша — Доминиканская Республика — 3:2 (25:18, 25:20, 23:25, 22:25, 17:15).
Южная Корея — Япония — 3:0 (25:18, 25:18, 25:23).
Сербия — Германия — 1:3 (14:25, 20:25, 25:23, 17:25).
Китай — Болгария — 3:0 (25:18, 25:19, 25:16).
Бельгия — Бразилия — 0:3 (23:25, 15:25, 18:25).
Турция — Италия — 2:3 (19:25, 25:17, 25:23, 15:25, 14:16).

Турнирная таблица
1. Бразилия – 11 побед — 3 поражения (34 очка).
2. Италия – 11-3 (33).
3. Китай – 11-3 (32, сеты — 34:12).
4. США – 11-3 (32, сеты — 36:17).
5. Турция – 10-4 (30).
6. Польша – 9-5 (26).
7. Япония – 7-7 (21).
8. Бельгия – 7-7 (20).
9. Доминиканская Республика – 7-7 (19).
10. Германия – 6-8 (18).
11. Нидерланды – 5-9 (17).
12. Таиланд – 5-9 (16).
13. Сербия – 5-9 (15).
14. Россия – 3-11 (10).
15. Болгария – 2-12 (7).
16. Южная Корея – 2-12 (6).

В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Бразилии, Италии, Китая, США, Турции и Польши.

Россия проиграла в волейбол даже Таиланду. Эта сборная безнадёжна?
Со дна Лиги наций уже не выбраться. Что происходит с командой – не знают даже тренеры.
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