Красильников: надо сломать стереотип, что Россия в Лиге наций много проиграла

Тренер женской сборной России Александр Красильников рассказал о ситуации в команде после поражения в матче с Таиландом в Лиге наций со счётом 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25). В турнирной таблице россиянки занимают 14-е место.
«Здесь первичен вопрос в голове… Надо настроиться, стараться сломать этот стереотип, что в турнире этом мы очень много проиграли. Идёт череда поражений, очень тяжело выиграть. Чтобы победа пришла к команде, нужно, чтобы игроки сражались. В первую очередь надо преодолеть этот барьер. Настроиться на борьбу и показать хороший волейбол.
Парубец тяжело играть с этой командой в том плане, что она снимает мячи в атаке низко над сеткой, а эти игроки невысокого роста, ставили блок на её высоте. Пыталась бить по рукам, но не хватает силы, физической подготовки. Они поднимали эти мячи в защите, организовывали контратаки, в которой Таиланд нас переиграл. Почти всё, что они подняли, они забили. А нам контратаки не хватает», — передаёт слова Красильникова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Сегодня, 20 июня, россиянки в Екатеринбурге сыграют с голландками.
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