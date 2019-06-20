Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Тренер сборной Таиланда: мы не подстраивались под сборную России

Тренер сборной Таиланда: мы не подстраивались под сборную России
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул прокомментировал победу в матче с командой России на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:1 (19:25, 25:13, 25:17, 25:22).

«Мы не подстраивались под сборную России. Сегодня нам немного повезло, но отмечу также и агрессивное нападение. Я доволен тем, что нам удалось победить хозяина этапа. За нас болели наши соотечественники, мы чувствовали их поддержку», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Сборная Таиланда занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Вадима Панкова — 14-е.

В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши.

Красильников: надо сломать стереотип, что Россия в Лиге наций много проиграла
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент