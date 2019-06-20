Тренер сборной Таиланда: мы не подстраивались под сборную России
Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул прокомментировал победу в матче с командой России на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:1 (19:25, 25:13, 25:17, 25:22).
«Мы не подстраивались под сборную России. Сегодня нам немного повезло, но отмечу также и агрессивное нападение. Я доволен тем, что нам удалось победить хозяина этапа. За нас болели наши соотечественники, мы чувствовали их поддержку», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Сборная Таиланда занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Вадима Панкова — 14-е.
В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши.
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Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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